شركة "أمان" تتعاقد على تحصيل فواتير الغاز والكهرباء والمياه بالتعاون مع إي فاينانس

كتب - علاء حجاج:

أعلنت شركة أمان للدفع الإلكتروني عن تعاقدها مع شركة إي فاينانس لتقديم خدمات دفع فواتير مياه الشرب لمحافظة القاهرة وذلك بعد نجاح التجربة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الشركة إنها تعاقدات مع 9 شركات للكهرباء في مصر لسداد فواتير الكهرباء بالتعاون مع شركة إي فاينانس.

وتضم شركات، كهرباء جنوب القاهرة، وشمال القاهرة، ومصر الوسطى، وشمال الدلتا، وجنوب الدلتا، والقناة، ومصر العليا، والبحيرة، والإسكندرية بالإضافة إلى التعاون مع شركة بتروتريد التابعة للشركة القابضة للغاز الطبيعي لقراءة عداد الغاز وسداد الفواتير.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه يمكن للعملاء معرفة قراءة عداد الغاز وسداد قيمته إلكترونيًا من خلال ماكينات أمان المنتشرة من خلال أكثر من 55 ألف نقطة بيع و250 فرعا لشركة أمان منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تقوم أمان ايضا بتوفير خدمات شحن كروت عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع بالتعاون مع إي فاينانس.

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني إن الشركة تعمل على تشجيع خطة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي وتقليل الاعتماد على الكاش، وتسهيل عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني وسداد المستحقات المالية في موعدها المحدد.

أضاف أن وسائل الدفع الرقمية الحديثة خففت العبء عن المواطنين في الذهاب لمقار شركات الغاز أو الكهرباء لدفع الفاتورة أو انتظار المُحصلين بهدف توفير خدمات متميزة للعملاء في مصر وتشجيعهم على التعامل الإلكتروني وتوفير الوقت والجهد.

يذكر أن أمان للدفع الإلكتروني هي شركة تكنولوجيا مالية ‏مصرية ناشئة‎ وإحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية.