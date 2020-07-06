ارتفاع سعر كرتونة البيض واستقرار الدواجن في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو 4.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وزاد سعر كرتونة البيض إلى 26.5 جنيه مقابل 22 جنيها بالمزرعة الأسبوع الماضي، وتباع بالأسواق بنحو 32 مقابل 27 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع سعر البيض إلى زيادة الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

وسجل سعر الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيها بالمرزعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 26 و27 جنيها، هو نفس سعر الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 27 و28 جنيها، وتباع بالأسواق بسعر يصل إلى 32 جنيها.

وبحسب السيد، فإن سعر الكتكوت تراجع بين 6 و8 جنيهات مقابل 9 جنيهات و12 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.