التضامن: غدًا صرف معاشات شهر يوليو حتى ألفي جنيه بالزيادات

كتبت-ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الاثنين، صرف الشريحة الثانية لمعاشات شهر يوليو متضمنة الزيادات والعلاوات الخمس.

ويصرف غدا أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاشات بقيمة أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ) ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

وسيتم الصرف لهذه الشريحة أيام الاثنين و الثلاثاء الموافقة 6 و 7 من شهر يوليو، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وقال بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد إنها اختتمت صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات للذين يحصلون أقل من 1000 جنيه السوم.

وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء اليوم 4.131 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 5.148 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي بلغت 3.106 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.171 مليار جنيه.

وبلغ الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 201 ألف حالة بقيمة إجمالية 193مليون جنيه، بالإضافة إلى 824 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 784 مليون جنيه.

يذكر أن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش بأكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الاربعاء والخميس الموافق ( ٨ _٩ ) من شهر يوليو.

أما من يتقاضى معاش في شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف فيصرف اعتباراً من يوم الاحد الموافق ( ١٢ ) يوليو ، ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.