مشتريات عربية تقفز بالبورصة 1.8% بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.81% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 10959 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.73%، مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 141.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 125.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 16.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.13% مع نهاية تعاملات الثلاثاء الماضي، إلى مستوى 10764 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.