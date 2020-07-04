تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 795 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681.4 جنيه، وعيار 24 نحو 908.6 جنيه، والجنيه الذهب 6360 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر الأوقية بنهاية التعاملات 1772 دولارًا بتراجع 3.33 دولار عن بداية الجلسة، بحسب وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.