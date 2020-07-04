أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

01:31 م السبت 04 يوليه 2020
تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 795 جنيها، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 681.4 جنيه، وعيار 24 نحو 908.6 جنيه، والجنيه الذهب 6360 جنيها.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر الأوقية بنهاية التعاملات 1772 دولارًا بتراجع 3.33 دولار عن بداية الجلسة، بحسب وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب شعبة الذهب البورصات العالمية غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي الماضي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11162339

    عدد المصابين

  • 6230940

    عدد المتعافين

  • 528078

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بداية من مرتب يوليو.. المالية تصدر قواعد صرف العلاوة لموظفي الدولة