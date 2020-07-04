الذهب يتراجع عالميًا والأوقية تبلغ 1772 دولارًا

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر الأوقية بنهاية التعاملات 1772 دولارًا بتراجع 3.33 دولار عن بداية الجلسة، بحسب وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.