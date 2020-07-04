الذهب يتراجع عالميًا والأوقية تبلغ 1772 دولارًا
09:47 ص السبت 04 يوليه 2020
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.
وبلغ سعر الأوقية بنهاية التعاملات 1772 دولارًا بتراجع 3.33 دولار عن بداية الجلسة، بحسب وكالة بلومبرج.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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