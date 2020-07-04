أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الذهب يتراجع عالميًا والأوقية تبلغ 1772 دولارًا

09:47 ص السبت 04 يوليه 2020
الذهب يتراجع عالميًا والأوقية تبلغ 1772 دولارًا

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة طفيفة بلغت 0.19% مع نهاية تعاملات أمس الجمعة.

وبلغ سعر الأوقية بنهاية التعاملات 1772 دولارًا بتراجع 3.33 دولار عن بداية الجلسة، بحسب وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب البورصات العالمية الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 72711

    عدد المصابين

  • 19690

    عدد المتعافين

  • 3201

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11162339

    عدد المصابين

  • 6230940

    عدد المتعافين

  • 528078

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابات كورونا تتزايد عربياً: السعودية تتجاوز 200 ألف.. ومصر 70 ألفاً