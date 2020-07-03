ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من أصناف الخضروات مثل الطاطم والبطاطس والبصل والملوخية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، لتجارة الجملة، بينما تراجعت أسعار الخيار البلدي والعنب.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر الطماطم ليتراوح اليوم الجمعة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات بزيادة 30 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

كما ارتفع سعر كيلو البامية، ثلاثة جنيهات للكيلو، ليتراوح اليوم عند 15 جنيها للكيلو، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 30 قرشا.

البطاطس بين 2.25 و3.7 جنيه، بزيادة تتراوح بين 5 قروش و75 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

البامية 15 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و 11 جنيها، بزيادة جنيه.