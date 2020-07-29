انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت بقيمة 3 جنيهات بالمزرعة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن سعر كيلو الدواجن بالمزارع انخفض إلى ما بين 19 و20 جنيها مقابل 22 جنيها.

ويتراوح سعر بيع الدواجن للمستهلك بين 24 و25 جنيها مقابل 27 جنيها الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على شراء الدواجن مع اقتراب عيد الأضحى الذي تركز أغلب الأسر المصرية فيه على تناول اللحوم الحمراء.

واستقر سعر كرتونة البيض حيث سجل نحو 26 جنيها بالمزرعة، لتباع بالأسواق بنحو 30 جنيها، وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 27 و28 جنيها، وتباع بالأسواق بسعر يصل إلى 32 جنيها، ويتراوح سعر الكتكوت بين 5 و7 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.