سيمنس تتبرع بمعدات وأجهزة طبية لمصر بقيمة 10 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

القاهرة- مصراوي:

قامت شركة سيمنس بوضع خطة متعددة المراحل لمساعدة ودعم جهود مصر والحكومة المصرية في تقليل الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية لأكبر عدد من المصريين، من خلال تأسيس وتجهيز منشآت للرعاية الصحية والتبرع بمعدات وأجهزة وإمدادات طبية لهذا الغرض، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت سيمنس إنها تبرعت بأجهزة متنقلة لأشعة X والموجات فوق الصوتية لوزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة للتبرع بوحدة متكاملة للعناية المركزة تتضمن جهاز للتنفس الصناعي لمؤسسة أهل مصر.

وأضافت أنها تعمل سيمنس علي تجهيز عيادة ذكية للرعاية الصحية في منطقة شبرا الخيمة، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والكشف الطبي لأكبر عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى، وأيضا المساعدة في تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وتضمنت تبرعات سيمنس لوزارة الصحة المصرية تقديم أجهزة متطورة للتشخيص الطبي من إنتاج سيمنس تشمل عدد 2 وحدة مدمجة حديثة للموجات فوق الصوتية من طراز ACUSON P500™ وجهازPolymobil Plus X للأشعة السينية (X ray) . حيث تساعد هذه الأجهزة الطبية المتطورة وزارة الصحة في التشخيص الدقيق للحالات، ودعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة لحالات الطوارئ والحالات الحرجة. ويتم استخدام الوحدات الثلاث في مستشفى السلّوم المركزي في محافظة مرسى مطروح، ومستشفى قها المركزي في القليوبية، ومستشفى كوم حمادة العام في البحيرة، بحسب البيان.

وقال عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر: إن "الأزمة التي يمر بها العالم ومصر الآن هي من أكثر الأوقات التي يجب أن يُظهر فيها الجميع تضامنهم وتعاونهم لمكافحة فيروس كورونا. يجب أيضًا على الشركات خدمة المجتمعات التي تعمل بها والالتزام نحوها، وهو ما أكدته سيمنس تجاه مصر لحوالي 120 عامًا. إننا نتمنى أن تساعد هذه المساهمات الحكومة المصرية في تقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمصريين."

وقالت سيمنس إنها قامت أيضا بالتبرع بوحدة متكاملة للعناية المركزية لمؤسسة أهل مصر، وتتضمن سرير للعناية المركزة وجهاز تنفس صناعي متنقل وشاشة مدمجة لمتابعة الحالات، وجهاز محمول لقياس تركيز ثاني أكسيد الكربون في التنفس، وحقن ومضخات للتسريب. تم إقامة وحدة العناية المركزة الجديدة في مستشفى الفيوم الجامعي. وإلى جانب وحدة العناية المركزة، قام موظفو شركة سيمنس مصر بجمع التبرعات لمساعدة مؤسسة أهل مصر في تأمين معدات الحماية الشخصية للعاملين بالخطوط الأمامية من الكوادر الطبية.

وذكر البيان أنه بهدف إتاحة الخدمات الطبية المتميزة لعدد أكبر من المصريين، تتعاون سيمنس مع جمعية أهلية محلية وأخرى ألمانية لتأسيس وتشغيل عيادة للرعاية الصحية في منطقة شبرا الخيمة التي تُعد واحدة من أكثر مناطق القاهرة الكبرى اكتظاظًا بالسكان. ومن المتوقع أن تعمل العيادة الجديدة في أكتوبر القادم، حيث تتمكن من توفير خدمات الكشف الطبى لـ 15000 مريض سنويًا. وستعمل العيادة الجديدة على تشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفير خدمات راقية للرعاية الصحية من خلال 6 عيادات تخصصية في مجالات أمراض النساء والباطنة والأطفال والعظام والعيون، بالإضافة لمركز للأشعة التشخيصية ومعمل للتحاليل.

وقالت سيمنس إن هذه المساهمات ستساعد في تقليل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث تصل قيمة هذه المساهمات إلى 10 ملايين جنيه. وتدعم هذه المساهمات أيضًا جهود رفع جودة خدمات الرعاية الصحية في البلاد بشكل عام، وفق ما ذكره البيان.

ولتعزيز دعمها للمجتمع المحلي خلال هذه الفترة الحرجة، قامت سيمنس أيضًا باتخاذ عدد من الإجراءات والمعايير الاحترازية لضمان استمرار عملياتها التشغيلية في مصر، مع التأكد في الوقت نفسه من صحة وسلامة جميع العاملين والموظفين في كافة المشروعات والمواقع التي تعمل بها الشركة في السوق المحلي، خاصة في محطات توليد الطاقة العملاقة الثلاث في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس، بالإضافة للعديد من المحطات الفرعية الأخرى ومحطات المحولات في أنحاء البلاد.

وعلى المستوى العالمي، قامت سيمنسAG بتأسيس صندوق عالمي لجهود الإغاثة الرامية لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد تحت رعاية مؤسسة Siemens Caring Hands المجتمعية غير الهادفة للربح. ويمكن لجميع العاملين في سيمنس AG تقديم التبرعات النقدية للمؤسسة من أجل الارتقاء بهذه الجهود، حيث تتبرع سيمنس AG بمبلغ مساو لتبرعات العاملين، وهو ما يعني مضاعفة أي تبرع يتم توجيهه لمؤسسة Caring Hands التي تستخدم هذه التبرعات في الإغاثة السريعة للأشخاص المتضررين من الوباء في جميع أنحاء العالم.