أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط بعد تسجيل مستوى تاريخي اليوم

04:37 م الإثنين 27 يوليه 2020
أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط بعد تسجيل مستوى تاريخي اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، حيث انخفض الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك بعد صعوده لمستوى تاريخي لم يحدث من قبل.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 868 جنيهًا مقابل 870 جنيهًا بمنتصف التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 744 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 992 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6944 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت بشكل كبير حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 21 جنيها للجرام الواحد.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 36.3 دولارًا بنسبة 1.91%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1938 دولارا في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

سيمنس تتبرع بمعدات وأجهزة طبية لمصر بقيمة 10 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92062

    عدد المصابين

  • 33831

    عدد المتعافين

  • 4606

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16106839

    عدد المصابين

  • 9848050

    عدد المتعافين

  • 645806

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:95% للطب و80% للهندسة.. الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات