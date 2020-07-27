أسعار الذهب في مصر تعاود الهبوط بعد تسجيل مستوى تاريخي اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، حيث انخفض الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك بعد صعوده لمستوى تاريخي لم يحدث من قبل.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 868 جنيهًا مقابل 870 جنيهًا بمنتصف التعاملات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 744 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 992 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6944 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت بشكل كبير حتى منتصف تعاملات اليوم بنحو 21 جنيها للجرام الواحد.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 36.3 دولارًا بنسبة 1.91%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1938 دولارا في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.