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تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:38 ص الإثنين 27 يوليه 2020
تراجع الطماطم وارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الطماطم والفلفل الحامي البلدي والبرتقال الصيفي والعنب البناتي الأحمر والعنب البناتي الأصفر بين 25 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 18 و23 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 0.75 قرش و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

البامية بين 17 و19 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 جنيه و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و21 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 13 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة الكوسة الطماطم سوق العبور

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