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البطاطس عند 3.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

10:32 ص السبت 25 يوليه 2020
البطاطس عند 3.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.8 و4.4 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه. مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و 4.4 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 65.5 و6.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 9 و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و23 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي 13 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور البطاطس

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