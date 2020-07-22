56 لقاءً بين شركات مصرية وفرنسية لإتاحة تصدير الخضروات والفاكهة

كتبت- ياسمين سليم:

عقدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر 56 لقاءً بين 15 شركات مصرية وفرنسية، لإتاحة الفرصة للشركات المصرية المُصدرة للفاكهة والخضروات لتصدير محاصيلها إلى فرنسا.

وقال بيان من الغرفة اليوم الأربعاء إن اللقاءات عقدت عبر خدمة جديدة للبعثات عبر الإنترنت E-mission تقدمها الغرفة، وضمت شركات عاملة في مجال الخضروات والفاكهة.

وبحسب البيان فإن هذه اللقاءات تهدف لاستعادة نشاط حركة الاستيراد والتصدير خلال فترة الأزمة الراهنة وذلك من خلال إتاحة فرصة التواصل بين الشركات المصرية والفرنسية من خلال لقاءات الفيديو كونفرانس.

وقال البيان إن الشركات المصرية والفرنسية أعربت عن تقديرها الشديد للبعثة نتيجة للاتفاقات المثمرة التي تمكنت من إبرامها مع بعضها البعض، كما ألقت الشركات الفرنسية الضوء على ما ترتب عليه من قرارات بشأن القيام بأعمال تجارية مع المُصدِريِن المصريين.

وبحسب البيان، أعلنت العديد من الشركات الفرنسية أنها وجدت ما تبحث عنه بالفعل من محاصيل لدى الشركات المصرية المشاركة بالبعثة.

وكان اهتمام الشركات الفرنسية كبيرًا بالمحاصيل المصرية، وبالأخص بالفلفل الحلو والحار، والبادنجان، والطماطم، والحوامض، والبرتقال، والبطاطا الحلوة، والعنب، والبطاطس، والبطيخ، والخرشوف، والبلح الطازج، والرمان، بحسب البيان.

وقال حسن بهنام، مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، إن الغرفة قررت تنظيم لقاءات أخرى من خلال الفيديو بين الشركات المنتجة المصرية والشركات الفرنسية الراغبة في الشراء.

وستكون اللقاءات المقبلة في مجالات النسيج، والورق، والتغليف، والسياحة، وغيرها، بحسب بهنام.

ودعا بهنام الشركات المصرية للإنضمام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر للإستفادة من خدماتها العديدة التي تقدمها للشركات المصرية المنتجة الراغبة في التصدير لفرنسا، أو للسوق الأوروبي بصفة عامة.