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أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزون الولايات المتحدة

10:28 ص الأربعاء 22 يوليه 2020
أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزون الولايات المتحدة

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات للقطاع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة متجاوزة التوقعات، بينما كبح تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وفي أول إيجاز صحفي بشأن التفشي منذ شهور، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جائحة فيروس كورونا قد تزداد سوءا قبل أن تتحسن، في أول إقرار في الآونة الأخيرة بتفشي المشكلة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام زادت بواقع 7.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وهبط خام برنت 35 سنتا ما يعادل 0.8% إلى 43.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا ما يوازي 0.9% إلى 41.53 دولار.

وارتفعت أسعار النفط بنحو دولار في الجلسة السابقة لتسجل أعلى مستوى منذ السادس من مارس الماضي.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "وصل الاتجاه الصعودي للخام لنهاية الطريق بعد تقرير معهد البترول الأمريكي الذي أظهر زيادة حادة للمخزونات وتحذير الرئيس ترامب من احتمال تفاقم جائحة كورونا في الولايات المتحدة".

وتابع، "تلقت توقعات الطلب على الخام ضربة مزدوجة من ما قد تكون أكبر زيادة في المخزونات منذ مايو الماضي، إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة تقرير أمس وتصريحات ترامب المتشائمة بشأن الفيروس".

أسعار النفط الولايات المتحدة فيروس كورونا

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