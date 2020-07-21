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ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:28 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
ارتفاع الطماطم وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق خضراوات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والفاصوليا والتفاح البلدي بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.9 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 15 و21 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 15 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و25 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 8 جنيهات، و11 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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