أسعار النفط تواصل الارتفاع اليوم الخميس مع تراجع مخزونات الخام

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس وعوضت خسائر تكبدتها في التعاملات المبكرة، إذ فاق أثر الانخفاض الحاد في مخزونات الخام القلق من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وتجدد إجراءات عزل عام في كاليفورنيا والتي قد تعطل تعافي الطلب على الوقود، وفقا لوكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يوازي 0.6% إلى 40.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لتضاف الزيادة إلى ارتفاع نسبته 1.4% أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يوازي 0.6% إلى 42.28 دولار للبرميل إثر صعود بلغ 1.8% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.2 مليون برميل من مستوى قياسي مرتفع الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين مع تعزيز شركات التكرير لإنتاجها وتراجع الواردات.

وبحسب رويترز، قال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن الانخفاض في المخزونات وتقارير عن نقل النفط من خزانات عائمة وبيانات قوية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاع التصنيع حول العالم شكلت أساسا قويا لارتفاع أسعار النفط.

لكن حد من المكاسب ما أشار إليه محللون بأن مخزونات البنزين جاءت أعلى رغم توقعات بانخفاضها.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة وفقا لإحصاء من رويترز 50 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الأربعاء في أكبر زيادة في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وسلط محللون الضوء على مخاوف من ارتفاع الحالات الحاد في ولايات أمريكية كثيفة السكان وتعد من أكبر الولايات في البلاد من حيث استهلاك البنزين.