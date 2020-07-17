زيادة 10 جنيهات للفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الفاصوليا في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 10 جنيهات للكيلو بسبب تراجع المعروض.

ووفقا للموقع الرسمي للسوق، ارتفعت أسعار الطماطم والخيار البلدي والبامية، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 1.5 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا مقابل الجمعة الماضي، وكيلو الفاصوليا بين 15 و 18 جنيها، بزيادة 10 جنيهات عن الجمعة الماضي.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن زيادة أسعار الفاصوليا سببها تراجع المعروض حيث يشهد شهر يوليو من كل عام تراجعا في حجم المعروض وهو ما يرفع الأسعار.

ويعد محصول الفاصوليا محصولا شتويا يكثر المعروض منه في فصل الشتاء ويقل مع بدايات فصل الصيف.

ووفقا لقول النجيب ،"ستعود أسعار الفاصوليا إلى مستواها مجددا بعد شهر، أي الشهر المقبل مع زيادة المعروض في الأسواق مع طرح المحصول الجديد".

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 15 و 18 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و 2.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 2 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البامية بين 15 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

العنب البناتي الأحمر بين 5 جنيهات و 6.5 جنيه.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و 11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و 11 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و 4.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و25 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات، و11 جنيها، بزيادة جنيهين.