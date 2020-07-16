تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 800 جنيه، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 685 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6400 جنيه.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات، إذ عادت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، و تنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأوقية بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش.