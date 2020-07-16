المالية: ضمانات جديدة في قانون "تنظيم التعاقدات" لتحفيز الاستثمار



كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية في أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز 30 يوما من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد.

وأضاف معيط في بيان للمالية اليوم الخميس، أنه في مقاولات الأعمال يتم صرف المستحقات المالية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم "المستخلص" المستوفي لشروط التعاقد إلى الجهات الإدارية.

وذكر أنه في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين في المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو "المستخلص" المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب في تأخير سداد المستحقات للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

وأوضح أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية.

وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذي يُسهم في تنفيذ المشروعات التنموية في المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهاب الوزير، فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التي تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة في التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل في حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسؤولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.

ووجَّه الوزير، ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.