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مسح: ثلث الشركات الصغيرة اضطرت للاستغناء عن عاملين في مايو بسبب أزمة كورونا

02:50 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مسح: ثلث الشركات الصغيرة اضطرت للاستغناء عن عاملين في مايو بسبب أزمة كورونا

ثلث الشركات الصغيرة اضطرت للاستغناء عن عاملين في م

القاهرة- وكالات:

أظهر مسح نٌشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن ثلث الشركات الصغيرة في مختلف أنحاء العالم اضطرت للاستغناء عن عاملين في مايو الماضي، من أجل مواصلة العمل خلال جائحة فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

ويؤكد ذلك مدى الضرر الكبير الذي ألحقه انتشار الفيروس بالاقتصاد العالمي.

أجرت المسح شركة فيسبوك بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي.

وقالت فيس بوك، إن 26% من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المسح أوقفت نشاطها في الفترة بين يناير ومايو أيار الماضيين.

واستطلع المسح آراء أكثر من 30 ألفا من قيادات الأعمال الصغيرة من أكثر من 50 دولة، وفقا للوكالة.

من بين الشركات التي كانت لا تزال تعمل عند إجراء المسح في الفترة من 28 إلى 31 مايو الماضي، قال ثلثاها تقريبا إنها شهدت انخفاض مبيعاتها في فترة الثلاثين يوما السابقة بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال ثلث الشركات الصغيرة التي شاركت في المسح وكانت لا تزال تعمل خلال إجراء المسح إنها قلصت عدد العاملين لمواجهة ما وصفه التقرير بأنه ”تحدي العمر".

وقال التقرير " إن جائحة كورونا ليست حالة طوارئ صحية عامة بل هي أيضا أزمة اقتصادية تلحق ضررا شديدا بشكل غير عادي بالشركات الصغيرة والمتوسطة".

وشمل المسح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها صفحة على فيسبوك.

وهذا هو المسح الأول في سلسلة لجمع البيانات كل ستة أشهر بهدف تحري أثر الجائحة على الشركات الأصغر حجما.

وكانت الجائحة أرغمت الحكومات في أنحاء العالم على فرض عزل عام هذا العام الأمر الذي أعاق النشاط الاقتصادي، ودفع ببعض الدول إلى الركود.

وقال صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إنه يتوقع أن ينكمش الناتج العالمي 4.9 في المئة خلال 2020.

وقال تقرير المسح، إن القطاعات التي يتركز نشاطها على المستهلكين كانت أشد تضررا من غيرها.

وقال حوالي 54% من شركات السياحة و47% من الشركات الصغرى العاملة في قطاع الضيافة وتنظيم المناسبات إنها كانت مغلقة خلال الفترة التي أجري فيها المسح.

وكانت نسبة الشركات التي تديرها نساء واضطرت لوقف نشاطها أكثر من الشركات التي يديرها الرجال.

فيروس كورونا الشركات الصغيرة كوفيد 19 منظمة التعاون الاقتصادي

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