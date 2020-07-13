التضامن: إصدار ٥٠ ألف بطاقة تموين لأسر "تكافل وكرامة".. ورابط للاستعلام

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت ٥٠ ألف بطاقة تموين للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة للدعم النقدي.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الإصدار جاء بناءً على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.

وبحسب البيان فإنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني

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للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه.

وأضافت أن المستحقين عليهم سرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنهم للحصول على بطاقتهم التموينية.