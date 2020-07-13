التضامن: إصدار ٥٠ ألف بطاقة تموين لأسر "تكافل وكرامة".. ورابط للاستعلام
كتبت- ياسمين سليم:
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت ٥٠ ألف بطاقة تموين للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة للدعم النقدي.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الإصدار جاء بناءً على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.
وبحسب البيان فإنه تيسيرا على المواطنين في الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذين صدرت لهم بطاقات تموينية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني
للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه.
وأضافت أن المستحقين عليهم سرعة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابعة لسكنهم للحصول على بطاقتهم التموينية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
82070
عدد المصابين
-
24419
عدد المتعافين
-
3858
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12597849
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
561617
عدد الوفيات
إعلان