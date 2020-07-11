تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار بعض من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 21 و24 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 60 و70 جنيها، وهو سعر الأمس.
واستقر سعر كيلو الجمبري، بين 200 جنيه و260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.
واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس.
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