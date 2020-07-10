أسبوع الأرقام القياسية.. الذهب يرتفع 8 جنيهات وعيار 24 فوق 900 جنيه للجرام

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب، ارتفاعها في مصر، للأسبوع الثالث على التوالي، وزاد سعر الجرام 8 جنيهات، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، قفز الذهب إلى مستوى قياسي، وتخطى سعر الجرام الـ 800 جنيه، مدفوعا بمستوى قياسي للمعن الأصفر عالميا هو الأعلى من 2011.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم الجمعة 803 جنيهات، مقابل 795 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688 جنيها، وعيار 24 نحو 917.7 جنيه، والجنيه الذهب 6424 جنيها.

وعالميا، يتجه الذهب صوب الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، حيث تسبب ارتفاع في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة في تعزيز الشهية للملاذات الآمنة، وصعد نحو 1.2% في الأسبوع.