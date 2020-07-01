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موسم إنتاج المزارع السمكية يخفض أسعار البلطي والبوري بسوق الجملة

03:27 م الأربعاء 01 يوليه 2020
موسم إنتاج المزارع السمكية يخفض أسعار البلطي والبوري بسوق الجملة

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار السمك البلطي والبوري تراجعا خلال الأسبوعين الماضيين بسوق الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي إلى 19 و21 جنيها مقابل 24 و29 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري إلى 39 و45 جنيها مقابل 42 و48 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تراجع الأسماك بالأسواق يرجع إلى سببين، أولهما زيادة إنتاج مزارع الأسماك خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن إنتاج مزارع الأسماك يكثر خلال شهري يونيو ويوليو مما ينتج عنه زيادة في المعروض بالأسواق.

وجاء السبب الثاني لانخفاض الأسعار، وهو تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء الأسماك، بحسب عثمان.

وتابع نائب رئيس الشعبة، أن الطلب على شراء الأسماك في تراجع منذ فترة كبيرة بسبب أزمة كورونا وضعف القدرة الشرائية للمواطن.

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