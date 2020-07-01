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الإحصاء: 1479 جنيهًا متوسط الأجر الأسبوعي لموظفي الحكومة مقابل 1019 جنيهًا للقطاع الخاص

11:13 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
الإحصاء: 1479 جنيهًا متوسط الأجر الأسبوعي لموظفي الحكومة مقابل 1019 جنيهًا للقطاع الخاص

كتبت- ياسمين سليم:

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام والأعمال مرتفع مقارنة بمتوسط الأجر للعاملين في القطاع الخاص.

وأصدر الجهاز المركزي اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2019.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين بالقطاع العام 1479 جنيهًا خلال العام الماضي، مقابل 1019 جنيهًا للعاملين بالقطاع الخاص.

ورغم ارتفاع الأجر الأسبوعي للعاملين بالقطاع العام مقارنة بنظرائهم في القطاع الخاص، إلا أن متوسط ساعات العمل للعاملين بالقطاع العام جاءت أقل لتسجل 49 ساعة أسبوعيًا مقابل 57 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.

وترتفع ساعة العمل للإناث عامة بـ 53 ساعة أسبوعيًا مقابل 52 ساعة للذكور.

ويبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للذكور العاملين بالقطاع العام 1455 جنيهًا مقابل 1052 جنيهًا للذكر العامل في القطاع الخاص.

وبلغ متوسط الأجر الأسبوعي للإناث العاملين بالقطاع العام 1649 جنيهًا، مقابل 906 جنيهات للإناث العاملين بالقطاع الخاص.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي أن أعلى متوسط أجر أسبوعي يحصل عليه العاملون في الوساطة المالية بقيمة 3448 جنيهًا في الأسبوع ثم التعدين واستغلال المحاجر بقيمة 2003 جنيهات.

وجاء أقل متوسط أجر أسبوعي للعاملين في مجال التعليم بقيمة 593 جنيهًا ثم خدمات الغذاء والإقامة بقيمة 735 جنيهًا أسبوعيًا.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز الأرقام المتعلقة بالعمل في 2019.

جراف العمل 2

الجهاز المركزي للتعبئة العامة الحكومة القطاع الخاص

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