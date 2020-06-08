الصندوق السيادي يدرس طرح أصول بقطاع البنية الأساسية أمام المستثمرين

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عبر زووم، إن الصندوق يدرس حاليا مجموعة من الأصول في قطاعات البنية التحتية الأساسية من أجل طرحها للشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص.

وأضاف أن مصر ضخت حوالي 100 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية الأساسية في السنوات الأخيرة، وأن الصندوق يستهدف إعادة تدوير هذه الأموال من خلال طرح هذه الأصول للمستثمرين.

"نحن نريد تدوير رؤوس الأموال التي تم ضخها في مشروعات البنية التحتية، من خلال نقلها لمجموعة من المستثمرين أو تحالفات من القطاع الخاص يمكن أن يشارك فيها الصندوق السيادي، وهذا يعني أننا سنزيل جزء من عبء تمويل هذا المشروعات على الدولة والموازنة ونقلل الديون"، بحسب ما قاله سليمان.

وأوضح أن هذه المشروعات حملت الدولة أعباء تمويلية كبيرة ويمكن من خلال طرحها للمستثمرين أن تعيد الدولة ضخ هذه الأموال في مجالات أخرى.

وأضاف: "كما أن هؤلاء المستثمرين سيضخون استثمارات من أجل الحصول على هذه الأصول وهو ما يعني تحقيق عائد للدولة ويوفر له رؤوس اموال لعمل مشروعات أخرى وتوجيهها لمجالات متنوعة أخرى".

وقال سليمان إن تراجع العائد على الأموال في العالم حفز شهية الاستثمار في الأصول وجعل رؤوس الأموال رخيصة، "لكنه تحقيق عوائد مرتفعة حاليا أصبح أصعب بكثير".

وأضاف أن مصر لديها أصول وتاريخ جيد من الالتزام بسداد ديونها وتنوع اقتصادها وقدرتها على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ظروف العالم حاليا وهو ما يشجع على جذب هذه الأموال لتحقيق عوائد جيدة من الاستثمار في مصر.

وأضاف أن شهية الاستثمار تجاه مشروعات البنية الأساسية لا تزال قائمة وهناك طلبات كثيرة تقدم للصنودق في هذا الشأن.

وأشار في هذا السياق إلى الصفقة المنتظرة بخصوص بيع إحدى محطات كهرباء سيمنس لشركة أكتس التي تقدمت بعرض لشرائها، قائلا إن عملية التقييم لا تزال قائمة من أجل التحضير لطرحها.

وأضاف أن لجنة وزارية معنية بهذا الأمر ستبحث نتائج هذا التقييم تمهيدا للإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة.

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