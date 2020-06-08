الصندوق السيادي يعتزم إطلاق 4 صناديق فرعية للصحة والبنية الأساسية والتصنيع والخدمات المالية

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر تطبيق زووم، إن الصندوق سيعلن خلال الفترة المقبلة عن 4 صناديق فرعية، بالإضافة إلى التحضير لثلاثة صناديق أخرى.

وأضاف أن الصناديق الأربعة التي تنتظر موافقة مجلس إدارة للإعلان عنها في مجالات الرعاية الصحية والبنية الأساسية والتصنيع الدوائي والزراعي والغذائي، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن الصندوق انتهى من تكوين مجالس إدارات هذه الصناديق الفرعية وتحديد إدارتها التنفيذية، وسيعلن عنها قريبا.