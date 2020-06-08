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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

11:11 ص الإثنين 08 يونيو 2020
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

أسعار الخضر والفاكهة 2

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند أسعار أمس في سوق العبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الكوسة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 10 جنيهات و30 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و6.5 جنيه.

البامية 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

عنب بناتي أصفر بين 4 و6 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 5 و9 جنيهات.

تفاح مصري بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و30 جنيها.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 3 و6 جنيهات.

المشمش بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الليمون

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