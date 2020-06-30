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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في بداية تعاملات الثلاثاء

09:49 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا في بداية تعاملات الثلاثاء

الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار

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