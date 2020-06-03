إجراءات كورونا ترفع استهلاك الإنترنت المنزلي 20% خلال أسبوع العيد

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر بقطاع الاتصالات، لمصراوي، إن معدلات استهلاك خدمات الاتصالات والإنترنت المنزلي خلال أسبوع العيد شهدت زيادة واضحة عن شهر رمضان، بسبب زيادة ساعات الحظر وعدم وجود أي أدوات ترفيهية أخرى للمستهلكين مثل "دور السينما - الحدائق العامة - الزيارات العائلية".

وأضاف المصدر، أن استهلاك الإنترنت المنزلي ارتفع خلال أسبوع العيد بنسبة تراوحت بين 15 و20% مقارنة بالأسبوع الأخير من رمضان.

وزادت معدلات استهلاك المكالمات الصوتية بنسبة 25%، بينما لم يشهد استهلاك الإنترنت من الموبايل زيادة ملحوظة بسبب وجود أغلب المستهلكين في المنزل واعتمادهم على الإنترنت المنزلي، حيث ارتفع استهلاك إنترنت الموبايل 0.7% تقريبا، بحسب المصدر.

وبحسب تقرير سابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فقد شهد شهر رمضان زيادة في استخدام الإنترنت المنزلي بنسبة 12% ليصل معدل الزيادة إلى 99% منذ بدء حظر التجول.

فيما شهدت خدمات الإنترنت عبر المحمول زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان بلغت 17%، لتصل إجمالي زيادة الاستهلاك منذ بدء الحظر إلى 35%.

وانخفضت عدد ساعات وقت الذروة بمقدار ساعة واحدة لتصل إلى 14 ساعة في الأسبوع الثالث من مايو مقارنة بعدد 15 ساعة في الأسبوع الثالث من أبريل، وتظل عدد ساعات الذروة ضعف عدد الساعات التي كانت عليها ما قبل جائحة الكورونا.

وبحسب تقرير تنظيم الاتصالات فقد زادت معدلات استخدام المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 4% خلال شهر رمضان عن الشهر السابق له، لترتفع بذلك معدلات استخدام المكالمات الصوتية الدولية منذ بدء الحظر بنسبة 19%.

بينما انخفضت معدلات استخدام المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 10% خلال شهر رمضان، لتصبح نسبة الانخفاض في المكالمات المحلية منذ بدء الحظر 7%.