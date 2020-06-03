تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و27 جنيها.
وارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.
وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، كما سجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.
وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 60 و66 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 200 جنيه و270 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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