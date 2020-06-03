الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار قرشين بنك كريدي أجريكول إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 16 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.