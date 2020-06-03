أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنكين مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار قرشين بنك كريدي أجريكول إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 16 قرشا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

الخبر التالى:

البورصة ترتفع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان