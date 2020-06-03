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اليوم.. صرف معاشات شهر ليونيو لمن يتقاضون حتى ألفي جنيه

10:06 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
اليوم.. صرف معاشات شهر ليونيو لمن يتقاضون حتى ألفي جنيه

أرشيفية لصرف المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، صرف معاشات شهر يونيو، لمن يتقاضون أكثر من ألف جنيه وحتى ألفي جنيه من كاتب الهيئة القومية للتأمينات والبريد.

وكانت الوزارة قد بدأت يوم الاثنين الصرف لجميع أصحاب المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي، ومن مكاتب البريد لمن يتقاضون ألف جنيه وأقل.

وبدأت الوزارة اليوم االصرف لمن يبلغ معاشه أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف خلال اليوم وغدًا.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد والاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

كما يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات الهيئة القومية للتأمينات

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