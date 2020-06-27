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أسعار الذهب في مصر ترتفع من جديد.. والجرام يصعد 3 جنيهات اليوم

12:57 م السبت 27 يونيو 2020
أسعار الذهب في مصر ترتفع من جديد.. والجرام يصعد 3 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار الذهب، في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، ليرتفع سعر الجرام نحو 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 795 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وعيار 24 نحو 908 جنيهات، والجنيه الذهب 6360 جنيهًا.

وعالميا، أغلقت الأسعار العالمية على ارتفاع أمس الجمعة، نسبته 0.43% وبقية بلغت نحو 7 دولارات.

وصعدت أوقية الذهب إلى 1771.2 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية

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