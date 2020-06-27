الطماطم عند 1.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه، والبطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه، والبصل بين 2.25 و3.25 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 و10 جنيهات.