موسم عجاف.. كورونا يوقف الطلب على مواشي الأضاحي هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

أثرت تداعيات أزمة كورونا على موسم عيد الأضحى هذا العام، حيث تراجع الطلب بشكل حاد، على حجز الأضاحي المزارع حتى الآن مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع توقعات بتراجع الإقبال الشراء هذا العام، بحسب ما قاله أصحاب مزارع ومربي مواشي لمصراوي.

وذكر مربي المواشي، أن هذا التوقيت من كل عام وقبل موسم عيد الأضحى بحوالي شهر، حيث تستعد المزارع لاستقبال الحجز من زبائنهم.

وقال سيد الصفتي، صاحب أحد مزارع المواشي، إن هذا العام تراجع الطلب على حجز أضاحي العيد لديه بالمزرعة بنسبة 40% عن العام الماضي.

وأضاف أن العديد من زبائن المزرعة لم يطلبوا حجز الأضحية هذا العام، مشيرا إلى أن هذا التوقيت العام الماضي كان معظم ما لديه من مواشي قد حجز من قبل الزبائن.

وفسر الصفتي، تراجع الإقبال هذا العام على حجز الأضاحي إلى تأثير أزمة كورونا على المواطنين اقتصاديا، حيث انخفضت رواتب العديد من الموظفين، بالإضافة إلى عدد آخر فقد وظيفته لتوقف العمل ببعض القطاعات خلال الفترة الماضية.

وتابع الصفتي أن أزمة كورونا أثرت على أصحاب المزارع بسبب تراجع الطلب على شراء المواشي منذ بداية الأزمة، " أنا خلال 3 شهور إللي فاتوا دول خسرت حوالي 100 ألف جنيه بسبب تراجع الطلب على اللحوم".

وأصاب انعدام الطلب على حجز الأضاحي هذا العام أيضا فرج محمد مربي مواشي بالبساتين، ويقول إنه يربي المواشي طوال العام انتظارا لبيعها بموسم عيد الأضحي، ولكن إلى الآن لم يحجز أي زبون مواشي.

وأضاف أنه يعمل بتربية المواشي منذ سنوات، ولم يمر عليه موسم لم يشهد طلب من قبل الزبائن على المواشي التي يربيها، ولكن هذا العام ومع تداعيات أزمة كورونا يتوقع تراجعا كبيرا بالإقبال على الشراء.

وقال إن الأسعار ستشهد استقرارا هذا العام مع تراجع الطلب على الشراء، مشيرا أنه من الممكن أن يحدث تراجع بالأسعار إذا استمر انخفاض الطلب.

ووفقا لقول فرج، فإن "إللي عنده مواشي السنة دي ممكن ينزل في سعرها علشان يبيع أي عدد منها".

وقال مربون للمواشي، إن سعر كيلو العجول الكبيرة القائم يتراوح بين 52 و57 جنيها، وكيلو سعر الأبقار القائم 42 و55 ويختلف بحسب السن، وسعر كيلو الجاموسي القائم 45 جنيها.

ويصل سعر كيلو العجول الصغيرة القائم 45 و 53 جنيها، وسعر كيلو الضاني البلدي القائم 55 جنيها، وسعر كيلو الضاني البرقي القائم 60 جنيها.

وتوقع التجار، تراجع الإقبال على شراء أضحية العيد هذا العام بسبب أزمة كورونا، ولكن سيظلو في انتظار طلبات الحجز من الزبائن.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، إن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على الطلب على الأضاحي هذا العام، حيث طال تأثير الجائحة الكثير من القطاعات والعاملين بها.

وأوضح أن اتجاه المواطنين على شراء وحجز الأضاحي لم يتضح إلى الآن، ولكن نأمل ألا يتضرر الموسم هذا العام.