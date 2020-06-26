أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

اليوم.. صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار

10:04 ص الجمعة 26 يونيو 2020
اليوم.. صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.

وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار.

صندوق النقد القرض المصري

الخبر التالى:

الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي عالميا مع زيادة إصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي.. الحكومة تحسم الجدل حول عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات