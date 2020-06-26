اليوم.. صندوق النقد يناقش قرض مصر الجديد بقيمة 5.2 مليار دولار
كتبت- ياسمين سليم:
يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، طلب مصر الحصول على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكانت مصر توصلت منذ أسبوعين مع صندوق النقد لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
وفي منتصف مايو حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة أثار فيروس كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار.
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