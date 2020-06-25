لتجاوز آثار كورونا..5 خطوات لدعم الشركات الصغيرة على خرائط جوجل

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة جوجل، في بيان لها اليوم الخميس، عن 5 طرق لدعم ومساعدة الشركات الصغيرة عبر خرائط جوجل، والتي تأثرت خلال فترة جائحة كورونا المستجد.

وقال زياد شحادة، رئيس التسويق للأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأنشطة التجارية الصغيرة تعتبر عنصرا مهما في المجتمعات، ومع بدء العودة التدريجية للحياة في بعض المدن وفتح الاقتصادات، يبحث العديد من الأشخاص عن أفضل الأساليب التي تمكنهم من توفير الدعم للأنشطة التجارية المفضلة لديهم.

وأضاف أنه مع اقتراب يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 27 يونيو، إليكم خمس طرق لدعم ومساعدة الشركات الصغيرة عبر خرائط جوجل والتي تأثّرت خلال فترة الجائحة:

1- تحديث المعلومات المتعلقة بعودة شركة ما للعمل مجددا على خرائط جوجل:

يمكن لصاحب الشركة الضغط على إعلان "مغلق مؤقتا" الذي يظهر عند موقع العمل على الخريطة، وقم باختيار "اقتراح تعديل" لإبلاغ جوجل بعودة هذا العمل لمزاولة نشاطه كالمعتاد.

وفيما يخص الأنشطة التجارية التي أعادت افتتاح أعمالها ولكن بمواعيد عمل مختلفة بسبب الأزمة، يمكنك تعديل المعلومات الخاصة بأوقات العمل الجديدة.

2- زيادة المعرفة بالأعمال من خلال كتابة التعليقات وإضافة التقييمات والصور.

3- الإجابة على الأسئلة والتأكد من المعلومات والحقائق:

يمكن للشخص مشاركة المعلومات والآراء المفيدة حول الأماكن التي زارها من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة التي تظهر لك على خرائط جوجل. كما يمكنه أيضاً التحقق من المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يضيفها آخرون قبل نشرها على الخرائط.

4- طلب الطعام عبر خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل إلى المنزل:

يمكن استخدام خرائط جوجل لتحديد المطاعم القريبة، والتي توفر خدمة الطلبات الخارجية أو التوصيل إلى المنازل.

5- استخدام خاصية "Plus Codes" لمساعدة الأشخاص في العثور على الشركات الصغيرة.