تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 200 جنيه و270 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.