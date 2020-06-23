تراجع حاد في عدد الشركات التي تم تأسيسها في مصر خلال أبريل الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت النشرة المعلوماتية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مايو الماضي، تراجعا حادا في عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال أبريل الماضي بنسبة 84.9% مقارنة بما كان عليه في مارس، وذلك تزامنا مع ثاني شهور ظهور فيروس كورونا المستجد في مصر.

وبحسب النشرة التي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، تهاوى عدد الشركات التي تم تأسيسها في أبريل إلى 246 شركة مقابل 1624 شركة في مارس الماضي، ومقابل 1951 شركة في أبريل 2019 بنسبة تراجع 87.4%.

واستحوذ القطاع الخدمي على 52% من عدد الشركات التي تم تأسيسها في أبريل الماضي بعدد شركات بالقطاع 128 شركة، ثم القطاع الصناعي بعدد شركات 57 شركة بنسبة 23.2% من إجمالي الشركات المؤسسة في أبريل، ثم القطاع الإنشائي بعدد 32 شركة بنسبة 13% من الإجمالي.

وجاء القطاع الزراعي في المركز الرابع بعدد شركات 14 شركة بنسبة 5.7% من عدد الشركات التي تم تأسيسها في أبريل، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد شركات 11 شركة بنسبة 4.5%، ثم القطاع السياحي بعدد 3 شركات بنسبة 1.2%، ثم القطاع التمويلي بعدد شركة واحدة 0.4%.