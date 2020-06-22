12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز تنتظر موافقة البرلمان (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المقرر عرض 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من كبريات الشركات العالمية على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية بعد أن أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

وقال الوزير في بيان أمس إنه تم توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس قدرة قطاع البترول على استثمار النجاحات خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى في صناعة البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف أن أنشطة البحث والاستكشاف في مصر أصبحت قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية بعد الاستقرار السياسي الذي تحقق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قطاع البترول العديد من نتائج الأعمال المتميزة.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي تفاصيل الاتفاقيات الـ 12 الجديدة للبحث عن البترول والغاز في مصر، بحسب بيانات وزارة البترول.