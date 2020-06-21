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بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تعود للتراجع في البنوك اليوم

04:29 م الأحد 21 يونيو 2020
بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تعود للتراجع في البنوك اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك أبو ظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار البنك الاهلي بنك مصر سعر صرف الدولار

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