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أسعار الذهب العالمية ترتفع 21 دولارًا للأوقية في نهاية التعاملات

09:23 ص السبت 20 يونيو 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع 21 دولارًا للأوقية في نهاية التعاملات

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بنسبة 1.22% مقارنة ببداية جلسة التعاملات.

وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 20.9 دولار للأوقية لتصل إلى 1743.8 دولار بنهاية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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