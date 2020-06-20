أسعار الذهب العالمية ترتفع 21 دولارًا للأوقية في نهاية التعاملات

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بنسبة 1.22% مقارنة ببداية جلسة التعاملات.

وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 20.9 دولار للأوقية لتصل إلى 1743.8 دولار بنهاية التعاملات.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.