أسعار الذهب العالمية ترتفع 21 دولارًا للأوقية في نهاية التعاملات
09:23 ص السبت 20 يونيو 2020
القاهرة- وكالات:
أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس مرتفعة بنسبة 1.22% مقارنة ببداية جلسة التعاملات.
وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج ارتفعت أسعار الذهب العالمية بقيمة 20.9 دولار للأوقية لتصل إلى 1743.8 دولار بنهاية التعاملات.
واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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