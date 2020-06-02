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الدولار يرتفع إلى 16 جنيها في بنكي الأهلي ومصر

01:30 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
الدولار يرتفع إلى 16 جنيها في بنكي الأهلي ومصر

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:
واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم
وصعد سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 15.93 جنيه للشرء، و16.03 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 5 قروش في بنك الأسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار بنك الأهلي بنك القاهرة

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