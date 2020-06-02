أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس الاثنين.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وبقي سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه بنك كريدي أجريكول عند 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.