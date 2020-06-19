بنك التجاري الدولي: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 84 موظفا

كتبت منال المصري:

ارتفع إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد إلى 84 موظفًا في البنك التجاري الدولي (CIB) منذ بدء ظهور الفيروس في مصر، وحتى اليوم، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

وقال البنك التجاري الدولي CIB على موقعه الإلكتروني أمس الخميس، إنه يواصل متابعة الحالات البالغ عددهم 84 موظفا والمؤكد إصابتهم بفيروس COVID-19 منذ بداية الأزمة، منوها إلى أن 7 حالات من السابق إصابتها قد تعافوا تمامًا.

وكان البنك قد عبر سابقًا عن بالغ الحزن والأسى، لفقدان اثنين من موظفيه جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكل من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري.

وأكد البنك أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك.

كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا واختلطوا مع أي حالة ايجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة 14 يومًا للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك قمنا بإبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما أمكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي الحالة بشكل مباشر بحسب البنك.

وأكد بأن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

ويتجاوز إجمالي الموظفين في البنك التجاري الدولي - مصر، 6900 موظف.

وقام البنك التجاري الدولي مصر باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.

وبداية من 11 مايو الماضي، ألزم البنك جميع موظفي وعملاء البنك ارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي.

كما يستطيع عملاء البنك إتمام جميع معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو عبر الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.