بنك عوده مصر يفتتح فرعا جديدا للمعاملات الإسلامية في 6 أكتوبر

كتبت - منال المصري:

افتتح بنك عوده مصر فرعا جديدا للمعاملات الإسلامية في مدينة السادس من أكتوبر بحضور محمد بدير وعدد من المديرين التنفيذيين للبنك، بحسب بيان من البنك اليوم الثلاثاء.

وقال محمد بدير، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، في بيان اليوم:" ان استمرار البنك في التوسع في القطاع الإسلامي يأتي كنتيجة لما حققه هذا القطاع من نتائج إيجابية تمثلت في تحقيق حجم ودائع تجاوز 3 مليارات جنيه، وتسهيلات ائتمانية تجاوزت المليار جنيه ومؤشرات مالية متميزة ".

وأضاف "تقديم البنك لمجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يتم تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة بناء على دراسات السوق واحتياجات العملاء مثل شهادات الادخار بالوكالة والمضاربة، وحساب التوفير متعدد الشرائح، وحساب الشباب، ودائع الوكالة بكافة الاستحقاقات الزمنية، وبطاقة المرابحة ومرابحات السيارات والسلع الدولية والمشروعات الصغيرة."

وقال محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق لبنك عوده -مصر: "يستطيع العميل بعد إتمام إجراءات فتح حسابه والحصول على رقم حساب من أحد فروع المعاملات الإسلامية الأربعة القائمين في (الهرم ومصدق وميامي وأكتوبر) أن يتعامل على حساباته من خلال شبكة فروع البنك والتي تصل عددها الى 53 فرعاً منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، واستخدام ماكينات الصراف الآلي التي بلغ عددها 165 ماكينة في يونيو 2020."

وتخضع الأنشطة المصرفية الإسلامية ببنك عوده مصر للإشراف والرقابة المستمرة لهيئة فتوى ورقابة شرعية مشكلة من مجموعة منتقاة من أفضل علماء الشريعة في العالم، الأمر الذي يضمن عقودا، وأنشطة مصرفية واستثمارية مطابقة لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.