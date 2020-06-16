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القباج: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات ستصدر قريبا

03:35 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
القباج: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات ستصدر قريبا

وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد ستصدر قريبا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليًا إعداد اللائحة وسيتم إقرارها قريبا، وفي ظل القانون ستكون هيئة التأمينات مستقلة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد في أغسطس الماضي.

وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قانون التأمينات

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