القباج: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات ستصدر قريبا
كتبت- ياسمين سليم:
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد ستصدر قريبا.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليًا إعداد اللائحة وسيتم إقرارها قريبا، وفي ظل القانون ستكون هيئة التأمينات مستقلة.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد في أغسطس الماضي.
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