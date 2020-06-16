151 مليون يورو من الوكالة الفرنسية لمصر لدعم موازنة قطاع الطاقة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل ومنحة بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن توقيع الاتفاق يأتي في ضوء قيام وزارة التعاون الدولي بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة، والمساهمة في مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن الاتفاق الذي وقعته مع كل من ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح كل من وزارتي المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وذكرت الوزيرة أن الاتفاق يهدف لدعم تطوير قطاع الكهرباء، وفقًا للأهداف الموضحة في استراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035 التي اعتمدتها الحكومة المصرية في أكتوبر 2016.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاق يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف دعم تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر من خلال بناء القدرات، لوضع منهجية وأداة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر وغير المباشر، واللوائح والسياسات التي تم إعدادها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

كما يستهدف الاتفاق تشجيع النقل الكهربائي للبدء في تحويل قطاع النقل إلى مسار أكثر مراعاةً للبيئة، وتطبيق المعايير الدولية للوائح تطوير شركات خدمات الطاقة، وفقا للوزيرة.

وأكدت المشاط أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على ثلاث محاور رئيسية وهي المواطن هو محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.

وقالت إن هذا الاتفاق يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، والهدف الثانى عشر "الإنتاج والاستهلاك المستدام"، والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وأشادت الوزيرة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مساندة المشروعات التنموية في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 826.3 مليون يورو، كما تدير فرنسا منحا من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 153 مليون يورو.

وأشاد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من مشروعات الطاقة في مصر، كما أشاد بدور وزيرة التعاون الدولي في التنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إتمام هذا الاتفاق والذي يتضمن منحة لتمويل الدعم الفني بهدف تنفيذ الإجراءات الرئيسية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر.

وقال سفير فرنسا لدى القاهرة: "توقيع هذا التمويل لصالح قطاع الكهرباء هو خبر سار للغاية بالنسبة لفرنسا ولمصر، خبر يجسد رغبتنا المشتركة في تدعيم شراكتنا في مجال الطاقة".

وتابع: "هو خبر سار للغاية أيضاً لصالح المناخ حيث أن هذا التمويل سيسمح بوجه الخصوص بمرافقة مصر في تطوير مصادر متنوعة من الطاقة أكثر انخفاضا من حيث انبعاثات الكربون".

وقال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر إن "برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة يمثل خطوة رئيسية في التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مصر في التحول نحو نظام طاقة مستدام وفعال".