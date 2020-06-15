القابضة المعدنية: انتهاء النزاع التاريخي بين الحديد والصلب وبنك مصر

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة الحديد والصلب المصرية بروتوكول تعاون لإنهاء مديونية الشركة مع بنك مصر بالكامل، مقابل نقل ملكية قطعتي أرض، وفقًا لبيان صحفي اليوم الاثنين.

وشهد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية توقيع البروتوكول.

وقال البيان، إنه تم الاتفاق على نقل ملكية قطعتي أرض من الشركة لصالح البنك، بقيمة المتبقي من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك.

وكانت الشركة، وقعت بروتوكولا مع البنك في نوفمبر 2018، لوضع إطار قانوني نحو إنهاء المنازعات القضائية والبالغ قيمتها 59.6 مليون دولار، بخلاف الفائدة المستحقة بواقع 5% عن القضيتين أي ما يعادل 1.4 مليار جنيه تقريباً في وقت صدور حكم الاستئناف.

وأشار بيان القابضة، إلى أنه بعد سنوات طويلة، تم الاتفاق على قيام شركة الحديد والصلب بسداد مبلغ 750 مليون جنيه مصري كتسوية نهائية لقيمة الحكمين يتم سدادها 50 %أراضٍ غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة.

وقد نتج عن هذه التسوية التنازل عن الفوائد المستحقة للبنك بحوالي 6 ملايين دولار وكذلك التنازل عن كافة الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بحوالي 6 ملايين دولار.

وفي يناير 2019، سددت الشركة القابضة، نحو 375 مليون جنيه من إجمالي المديونية عن طريق نقل ملكية حوالي 74 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها والمساهمة بها في رأس مال شركة الحديد والصلب المصرية.

وفى ذات السياق وقع الدكتور مدحت نافع والمهندس إيهاب عبد العزيز عقد نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لشركة الحديد والصلب إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية مقابل الأسهم التي تنازلت عنها الشركة القابضة لبنك مصر في البروتوكول المشار إليه، بحسب البيان.

وقال الدكتور مدحت نافع، إنه وبموجب ما سبق يتم إنهاء كافة النزاعات بين البنك وشركة الحديد والصلب حيث تهدف تلك التسوية إلى استعادة التوازن المالي للشركة وتخفيف الأعباء المالية عليها وتحسين وضع محفظة استثماراتها.

وأشار نافع، إلى أن الشركة القابضة مستمرة في تقديم المعاونة والمساندة لشركاتها التابعة.

وارتفعت خسائر، الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.